Владислав Гавриков: "В Челябинске колоссальный ажиотаж по поводу матчей сборной"

Защитник "Локомотива" и олимпийской сборной России Владислав Гавриков после победы в матче еврочелленджа над Францией (6:0) поблагодарил челябинских болельщиков за поддержку. Также он отметил действия вратаря Ильи Сорокина.

– Подарили болельщикам праздник, который они заслужили своей любовью к нам. Колоссальный ажиотаж в Челябинске, это чувствуется.

– Много сегодня было работы у игроков обороны по сравнению с предыдущим матчем?

– Работы много всегда. Постарались дать французам поменьше шансов, ну и Сорока (Илья Сорокин. – Прим. "СЭ") подтащил.