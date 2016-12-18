Владислав Гавриков: "После третьей шайбы от финнов до конца матча пришлось терпеть"

Защитник сборной России Владислав Гавриков после победы над Финляндией (4:3) в третьем матче Кубка Первого канала отметил, что команда выступила неплохо. По его словам, после заброшенной шайбы финнов в начале третьего периода команде пришлось терпеть до финальной сирены.

– В целом, мы выступили неплохо, - сказал Гавриков, - Хотелось выиграть, конечно, зато получил опыт.

– Два очка на турнире для защитника неплохо?

– Всегда хочется лучше.

– После первого периода сегодня сказывалась нехватка физической формы?

– Да нет. Мы просто ударно начали первый период, задавили соперника активностью, забросили шайбы. А дальше играли по ситуации, по моментам, не то что сбавили обороты, просто не так агрессивно стали бегать. Не бездумно, играли умно.

– Первая шайба от финнов заставила понервничать?

– Естественно. В начале матча нельзя так пропускать. То же самое и в третьем периоде. Это просто недопустимо. Был пас на пятак и завершение. Оставили игрока неприкрытого. Такого не должно быть. Дальше пришлось терпеть. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)