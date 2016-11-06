Владимир Ткачев: "Все хоккеисты этой сборной России хотят сыграть на чемпионате мира"

Нападающий сборной России Владимир Ткачев после победы над Чехией в матче Кубка "Карьяла" (3:0) отметил, что все хоккеисты остались довольны итогами турнира. Россияне выиграли все три матча и стали победителями турнира.

– Выглядите, как будто проиграли, а не выиграли турнир.

– Ребята все выкладывались, хороший турнир получился для нас. Все парни молодцы. И мы испытываем удовлетворение как от игры, так и от результата. Думаю, все остались довольны.

– Каким из трех матчей вы лично наиболее довольны?

– Со шведами неплохой матч был. В принципе этот турнир показал, какие есть персональные ошибки, в чем нужно добавить. Сейчас будет работа в клубе. И надо сделать акцент на тех вещах, что здесь не получались.

– Есть мечта сыграть на чемпионате мира в этом сезоне?

– У всех ребят, что здесь собрались, есть такая мечта. Все работают специально для этого.

Сборная России стала победителем Кубка "Карьяла"