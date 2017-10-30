Умарк и еще 10 игроков КХЛ вошли в состав сборной Швеции на Кубок "Карьяла"

Тренерский штаб сборной Швеции назвал состав команды на Кубок "Карьяла", который состоится в Финляндии с 8 по 12 ноября. За шведов на этом турнире сыграют 11 хоккеистов из КХЛ. Среди них - 4 игрока "Авангарда".
Отметим, Финляндия на Кубке "Карьяла" сыграет с Чехие, Канадой и Финляндией. Также участие в турнире примут Россия и Швейцария.
Состав сборной Швеции на Кубок "Карьяла":
вратари - Юнас Энрот ("Динамо" Минск), Магнус Хелльберг ("Куньлунь"), Линус Седерстрем (ХВ 71, Швеция);
защитники - Симон Бертильссон ("Брюнэс", Швеция), Стаффан Кронвалль ("Локомотив"), Микаэль Викстрад ("Ферьестад", Швеция), Патрик Херсли (СКА), Юхан Франссон ("Женева-Серветт", Швейцария), Расмус Далин ("Фрелунда", Швеция), Эрик Густафссон, Юнас Анелев (оба - "Авангард"), Магнус Нюгрен ("Давос", Швейцария);
нападающие - Патрик Селин ("Лулео", Швеция), Роберт Нильссон, Фредрик Петтерссон (оба - "Цюрих", Швейцария), Юаким Линдстрем, Пер Линдхольм, Оскар Меллер (все - "Шеллефтео", Швеция), Деннис Эверберг, Андре Петерссон (оба - "Авангард"), Дик Аксельссон, Юхан Рыно (оба - "Ферьестад", Швеция), Джон Норман ("Йокерит"), Антон Ландер ("Ак Барс"), Линус Умарк ("Салават Юлаев").
Дополнительная информация
- Салават Юлаев
- Ак Барс
- Локомотив Яр
- Авангард Омск
- СКА СПб
- Динамо Мн (Хоккей)
- Сборная Швеции (Хоккей)
- Йокерит
- Стаффан Кронвалль
- Юнас Энрот
- Куньлунь (хоккей)
- Юнас Анелев
- Линус Умарк
- Андре Петерссон
- Патрик Херсли
- Йон Норман
- Эрик Густафссон
- Антон Ландер
- Магнус Хелльберг
- Деннис Эверберг