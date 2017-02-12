Швеция проиграла Финляндии

Сборная Швеции уступила Финляндии в заключительном матче третьего этапа Евротура.

На Шведских играх победила Россия​ (9 очков), которая досрочно выиграла Евротур. Второй стала Чехия (3), которая по дополнительным показателям опередила Швецию (3) и Финляндию (3).

Евротур

Шведские игры

Швеция – Финляндия – 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)

Голы: Рюно – 1 (бол., Теммернес, Эрикссон Эк), 8:04 – 1:0. Савинайнен – 3 (Койвисто, Няттинен), 24:33 – 1:1. Кярки – 1 (Няттинен), 33:49 – 1:2. Савинайнен – 4 (Маннинен), 49:24 – 1:3. Хольм – 1 (Гюнге, Хендемарк), 50:53 – 2:3.

Вратари: Фаст (58:12 – 58:35) – Коскинен.

Штраф: 16 – 18.

Броски: 36 (6+13+17) – 20 (6+6+8).

Судьи: Морозов, Овчинников.