Шипачев назвал глупым свой штраф в матче с Канадой на Кубке Первого канала

Нападающий сборной России и СКА Вадим Шипачев отметил, что не очень доволен своей игрой на Кубке Первого канала. Он также добавил, что его удаление в матче против Канады (2:0) было глупым.

Напомним, Шипачев во встрече с канадцами был удален в первом периоде до конца игры за то, что толкнул на борт Тэдди Перселла. Из-за этого он пропустил матч с Финляндией (3:0).

– Конечно, своей игрой на турнире был не очень доволен, мягко говоря. Глупое удаление, – приводит ТАСС слова Шипачева. - Хотелось в хоккей поиграть, но не получилось.

На Кубке Первого канала россиянин в двух матчах отдал одну голевую передачу.