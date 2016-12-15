Сергей Плотников: "Швеция забила нелепый гол, и мы начали нервничать и ошибаться"

Нападающий сборной России Сергей Плотников после поражения от команды Швеции (1:3) в матче Кубка Первого канала посетовал на ошибки. По его словам, соперник забил нелепый гол, передает корреспондент "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

- Что пошло не так, начиная со второго периода?

- Да все нормально было во втором периоде, много атаковали, много играли в их зоне. Правда, мало бросали. А они забили нелепый гол. И мы начали, наверное, нервничать и ошибаться. Отскоки, рикошеты ненужные, плюс много большинства шведам дали, а могли не давать, потому что с их стороны тоже были зацепы и подножки.

- У вашей тройки матч не очень получился.

- Были какие-то моменты, надо было просто их забить – может, больше уверенности было бы. А так, приходилось играть попроще, потому что шведы играли очень быстро.

- В СКА вы обычно играете с позиции силы. Со шведами в этом смысле было непривычно?

- Да нет, все привычно. Был перерыв небольшой, поэтому не сразу вошли в игру.

- В середине матча сборная откатилась. Не было установки удержать счет?

- Нет, мы играем в свою игру всегда.