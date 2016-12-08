Сборная России может провести подготовку к матчам "Еврочелленджа" на новой базе СКА

Вице-президент СКА Роман Ротенберг подчеркнул, что новая база клуба – спортивный комплекс "Хоккейный город" может принять сборную России. По словам Ротенберга, национальная команда может провести подготовку к матчам "Еврочелленджа" против Норвегии на новой базе питерского клуба.

– У нас есть возможность пригласить к себе любую сборную России, – подчеркнул Ротенберг. – Конкретной договоренности пока нет, но имеется вариант, при котором сборная будет готовиться здесь к матчам "Еврочелленджа" против Норвегии. (Сергей ЯРЕМЕНКО)