18:20 | ХОККЕЙ — Европа

Сборная России может провести подготовку к матчам "Еврочелленджа" на новой базе СКА

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Вице-президент СКА Роман Ротенберг подчеркнул, что новая база клуба – спортивный комплекс "Хоккейный город" может принять сборную России. По словам Ротенберга, национальная команда может провести подготовку к матчам "Еврочелленджа" против Норвегии на новой базе питерского клуба.

– У нас есть возможность пригласить к себе любую сборную России, – подчеркнул Ротенберг. – Конкретной договоренности пока нет, но имеется вариант, при котором сборная будет готовиться здесь к матчам "Еврочелленджа" против Норвегии. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

 

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