Сборная Канады хочет сыграть на этапах Евротура в России и Финляндии

Исполнительный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов отметил, что игроки сборной Канады хотят принять участие в этапах Евротура в России и Финляндии. Также матчи Евротура проходят в Чехии и Швеции.

– Сборная Канады хочет сыграть на этапах Евротура в Финляндии и России, – цитирует ТАСС Курбатова. – Канадцы начинают собирать команду из хоккеистов, играющих в Европе, и просятся сыграть с нами на этих турнирах. Сейчас они пришлют заявки, и мы будем их рассматривать. Что касается американцев, то они более пассивны.