Сборная Канады хочет сыграть на этапах Евротура в России и Финляндии

Исполнительный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов отметил, что игроки сборной Канады хотят принять участие в этапах Евротура в России и Финляндии. Также матчи Евротура проходят в Чехии и Швеции.
– Сборная Канады хочет сыграть на этапах Евротура в Финляндии и России, – цитирует ТАСС Курбатова. – Канадцы начинают собирать команду из хоккеистов, играющих в Европе, и просятся сыграть с нами на этих турнирах. Сейчас они пришлют заявки, и мы будем их рассматривать. Что касается американцев, то они более пассивны.
fifa_guru
Бгг)) еще хотел написать, что в отличие от "офигенного" кубка мира, который проводится раз в 15 лет, Евротур проводится регулярно! и даже он по сравнению с КК - турнир!)) то, что он не очень интересный это факт, сам не смотрю его. Единственный и главный плюс Евротура это обкатка и смотр молодежи в сборной для ЧМ и Олимпиады! и Канадцы смекнули это)) хотят для ОИ обкатать сборную
14:57