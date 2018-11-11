Ржига – о победе над Россией: "Чехи настроились как мужики, победили для родины"

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига в разговоре с корреспондентом "СЭ" подвел итоги матча с Россией (5:2) и выступления его команды на Кубке "Карьяла".

– Выиграть было принципиально, и дело даже не в том, что нам противостояла Россия, – заявил Ржига. – Команда отлично работала, но не было результата. У игроков тяжелые нагрузки в клубах. Тяжелый матч со шведами, перелет, тяжелая игра с Финляндией. Ребята настроились как мужики и победили.

– Противостоять Кубалику российская оборона была не готова?

– Дело не в Кубалике, Секаче, молодом, опытном, а в целой команде.

– Довольные, как команда смотрелась на "Карьяле"?

– Дома у нас был праздник, но не повезло, но ребята порадовали своим настроем и работой. Мы прибавляли с каждым матчем и пришли к этой победе для нашей родине.

– Сказалось, что Россия досрочно выиграла турнир?

– Нет, наоборот. Ваши игроки были мотивированы даже больше наших.

Ранее 59-летний Ржига работал главным тренером "Спартака", "Атланта", СКА, "Авангарда" и "Слована". С подмосковный клуб он вывел в финал Кубка Гагарина. (Евгений Белоусов)