Россия проиграла Швейцарии в Еврочеллендже

Сборная России проиграла команде Швейцарии (1:2) в первом матче Еврочелленджа. В составе россиян единственную шайбу забросил Антон Бурдасов. У швейцарцев дубль оформил Винсент Праплан, обе шайбы хоккеист забросил в большинстве.

Команды проведут вторую встречу завтра, 22 апреля, в 18:45 по московскому времени.

Товарищеские матчи

Еврочеллендж

Швейцария – Россия – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Бурдасов - 1 (бол., Светлаков), 5:26 - 0:1. Праплан - 1 (бол., Холленштайн), 33:50 - 1:1. Праплан - 2 (бол., Роми, Холленштайн), 54:12 - 2:1.

Вратари: Флюлер - Сорокин.

Штраф: 8 - 33.

Судьи: Курманн, Штрикер.

21 апреля. Фрибург. BCF-Arena.

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча