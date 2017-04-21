Россия проиграла Швейцарии в Еврочеллендже

Сборная России проиграла команде Швейцарии (1:2) в первом матче Еврочелленджа. В составе россиян единственную шайбу забросил Антон Бурдасов. У швейцарцев дубль оформил Винсент Праплан, обе шайбы хоккеист забросил в большинстве.
Команды проведут вторую встречу завтра, 22 апреля, в 18:45 по московскому времени.
Товарищеские матчи
Еврочеллендж
Швейцария – Россия – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Бурдасов - 1 (бол., Светлаков), 5:26 - 0:1. Праплан - 1 (бол., Холленштайн), 33:50 - 1:1. Праплан - 2 (бол., Роми, Холленштайн), 54:12 - 2:1.
Вратари: Флюлер - Сорокин.
Штраф: 8 - 33.
Судьи: Курманн, Штрикер.
21 апреля. Фрибург. BCF-Arena.
skua
Какой смысл возить на разные еврочеленджи таких недохоккеистов, если и так понятно что из них максимум 1 хоккеист попадет в сборну ? Сколько бюджетного бабла было вбухано в этот коллектив ?
23:52 21 апреля
Пашнин Павел 36
Вот он, реальный уровень нашего КХЛ ! До этого Франции проиграли! Позор !А эксперты еще и пишут что Бобровский не нужен!
23:34 21 апреля
alex505
ну и кого брать из этого коллектива на ЧМ?....Вот Быков посмеялся над нашими валенками....сам на одном коньке с Хомутовым обыгрывал швейцаров.
23:31 21 апреля