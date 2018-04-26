Россия проиграла Финляндии на Евротуре. Это четвертое поражение при Воробьеве

Сборная Финляндии обыграла команду России со счетом 3:2 (Б) в матче шведского этапа Евротура. Отметим, что под руководством нового главного тренера национальной команды Ильи Воробьева сборная проиграла четвертую встречу кряду.

У россиян в основное время отличились Станислав Галиев и Александр Барабанов. Голевыми передачами отметились Павел Бучневич и Максим Мамин. У финнов забивали Тони Раяла и Юусо Пуустинен, который также забросил победный буллит.

Евротур

Финляндия – Россия – 3:2 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Галиев - 1 (Бучневич), 7:42 - 0:1. Пуустинен - 2 (бол., Покка, Савинайнен), 28:34 - 1:1. Раяла - 1 (Савинайнен, Йокихарью), 45:52 - 2:1. Барабанов - 1 (Каблуков, Мамин), 55:44 - 2:2.

Победный буллит: Пуустинен.

Вратари: Сятери - Кошечкин.

Штраф: 6 - 12.

Броски: 25 (7+6+11+1) - 17 (5+3+6+3).

Судьи: Пешина, Шир.

26 апреля. Хельсинки. Hartwall Arena.