20:57 | Хоккей — Европа

Россия проиграла Финляндии на Евротуре. Это четвертое поражение при Воробьеве

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Сборная Финляндии обыграла команду России со счетом 3:2 (Б) в матче шведского этапа Евротура. Отметим, что под руководством нового главного тренера национальной команды Ильи Воробьева сборная проиграла четвертую встречу кряду.

У россиян в основное время отличились Станислав Галиев и Александр Барабанов. Голевыми передачами отметились Павел Бучневич и Максим Мамин. У финнов забивали Тони Раяла и Юусо Пуустинен, который также забросил победный буллит.

Евротур

Финляндия – Россия – 3:2 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Галиев - 1 (Бучневич), 7:42 - 0:1. Пуустинен - 2 (бол., Покка, Савинайнен), 28:34 - 1:1. Раяла - 1 (Савинайнен, Йокихарью), 45:52 - 2:1. Барабанов - 1 (Каблуков, Мамин), 55:44 - 2:2.

Победный буллит: Пуустинен.

Вратари: Сятери - Кошечкин.

Штраф: 6 - 12.

Броски: 25 (7+6+11+1) - 17 (5+3+6+3).

Судьи: Пешина, Шир.

26 апреля. Хельсинки. Hartwall Arena.

 

 

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (12)
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amilo

Да сыграйте уже товарняк с Китаем каким-нибудь. Хоть серия прервется. Наверное.

22:51

Ru5

во второй половине мая узнаем что да как

21:54

Serenky25

Да и фиг с ними. Война не дай бог сегодня-завтра.

21:51

Сужу Кубок как могу

Хотя как - то и по барабану всё. Надлом у меня произошел после того, как БиЗы встряли канакам. На Олимпиаде вроде? Я ждал до четырёх утра, был тогда в Сургуте. Дождался..С тех пор движения вверх никакого не вижу. А вниз возможно.

21:51

Сужу Кубок как могу

Я от Воробьева большего жду. Евротур - хня. Все покажет ЧМ

21:48

JohnWeexx

Зато лямпийские шампиньены в составе лямпийских ослетов!

21:23

alexway.67

4 из 4. отличный результат пучеглазого губошлепа. «лучше» тренера не бывает

21:13

Andrey6201

Срочно усатому Беху вручить и на коленях просить спасать Рассею

21:13

rarog12

жесть по сути при советской власти был бы кипешь

21:11

shpasic

видать, хоккеистов тоже заставляют со штангой приседать.

21:07

Lennon

Провести ЧМ с Воробьёвым, поскольку сейчас поздно что-то менять и распрощаться.....

21:03

ДОЛОЙ ГАСТЕРОВ ИЗ РФПЛ

Шоу продолжается!!!!!

21:02

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