Россия проиграла Финляндии на Евротуре. Это четвертое поражение при Воробьеве

Сборная Финляндии обыграла команду России со счетом 3:2 (Б) в матче шведского этапа Евротура. Отметим, что под руководством нового главного тренера национальной команды Ильи Воробьева сборная проиграла четвертую встречу кряду.
У россиян в основное время отличились Станислав Галиев и Александр Барабанов. Голевыми передачами отметились Павел Бучневич и Максим Мамин. У финнов забивали Тони Раяла и Юусо Пуустинен, который также забросил победный буллит.
Евротур
Финляндия – Россия – 3:2 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Галиев - 1 (Бучневич), 7:42 - 0:1. Пуустинен - 2 (бол., Покка, Савинайнен), 28:34 - 1:1. Раяла - 1 (Савинайнен, Йокихарью), 45:52 - 2:1. Барабанов - 1 (Каблуков, Мамин), 55:44 - 2:2.
Победный буллит: Пуустинен.
Вратари: Сятери - Кошечкин.
Штраф: 6 - 12.
Броски: 25 (7+6+11+1) - 17 (5+3+6+3).
Судьи: Пешина, Шир.
26 апреля. Хельсинки. Hartwall Arena.
amilo
Да сыграйте уже товарняк с Китаем каким-нибудь. Хоть серия прервется. Наверное.
22:51
Ru5
во второй половине мая узнаем что да как
21:54
Serenky25
Да и фиг с ними. Война не дай бог сегодня-завтра.
21:51
Сужу Кубок как могу
Хотя как - то и по барабану всё. Надлом у меня произошел после того, как БиЗы встряли канакам. На Олимпиаде вроде? Я ждал до четырёх утра, был тогда в Сургуте. Дождался..С тех пор движения вверх никакого не вижу. А вниз возможно.
21:51
Сужу Кубок как могу
Я от Воробьева большего жду. Евротур - хня. Все покажет ЧМ
21:48
JohnWeexx
Зато лямпийские шампиньены в составе лямпийских ослетов!
21:23
alexway.67
4 из 4. отличный результат пучеглазого губошлепа. «лучше» тренера не бывает
21:13
Andrey6201
Срочно усатому Беху вручить и на коленях просить спасать Рассею
21:13
rarog12
жесть по сути при советской власти был бы кипешь
21:11
shpasic
видать, хоккеистов тоже заставляют со штангой приседать.
21:07
Lennon
Провести ЧМ с Воробьёвым, поскольку сейчас поздно что-то менять и распрощаться.....
21:03
ДОЛОЙ ГАСТЕРОВ ИЗ РФПЛ
Шоу продолжается!!!!!
21:02