16:11 | ХОККЕЙ — Европа

Россия победила Чехию и досрочно выиграла Еврохоккейтур

Игроки сборной России празднуют победу. Фото Официальный сайт ФХР
Игроки сборной России празднуют победу. Фото Официальный сайт ФХР
0
0
0
5

Сборная России обыграла Чехию в матче этапа Еврохоккейтура в рамках Шведских игр со счетом 4:2. По три очка в составе команды Олега Знарка набрали Сергей Шумаков (1+2) и Максим Шалунов (2+1).

Таким образом, сборная России обеспечила себе досрочную победу в Еврохоккейтуре, набрав 24 очка. В активе ближайшего преследователя россиян сборной Чехии 12 баллов.

В последний раз россияне становились победителями турнира в сезоне-2012/13. Всего в активе сборной России 7 побед в Еврохоккейтуре.

Еврохоккейтур

Шведские игры

РОССИЯ – Чехия – 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)

Голы: Шумаков – 1 (бол., Шалунов), 11:40 – 1:0. Ленц – 1 (Елинек), 21:31 – 1:1. Радил – 6 (бол., Полашек), 31:25 – 1:2. Голышев – 4 (Ткачев, Капризов), 35:29 – 2:2. Шалунов – 2 (бол., Шумаков), 46:23 – 3:2. Шалунов – 3 (Шумаков), 54:14 – 4:2.

Нереализованный буллит: Ткачев (39:30, Россия).

Вратари: Самсонов – Францоуз.

Штраф: 8 – 8.

Броски: 18 (6+5+7) – 29 (8+11+10).

Судьи: Олунд, Харнебринг.

12 февраля. Гетеборг. "Скандинавиум".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/eurohockeytour/2016-2017/

0
0
0
5
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

fifa_guru

больше радует не победа, а что состав молодежный. правильно. у этих ребят в мечтах сыграть хотя бы на ЧМ, не говоря о том, чтобы попасть "на заметку" скаутам НХЛ. некоторые уже попали.

17:25

Senot

механик39, тебе сначала с локтей бы подняться

17:07

Ru5

shu111, потому что он долбодятел

16:27

diskmen

Молодёжка рулит.С победой ребята.

16:24

механик39

Ну все , опять встали с колен .

16:18

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ