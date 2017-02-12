Россия победила Чехию и досрочно выиграла Еврохоккейтур

Сборная России обыграла Чехию в матче этапа Еврохоккейтура в рамках Шведских игр со счетом 4:2. По три очка в составе команды Олега Знарка набрали Сергей Шумаков (1+2) и Максим Шалунов (2+1).

Таким образом, сборная России обеспечила себе досрочную победу в Еврохоккейтуре, набрав 24 очка. В активе ближайшего преследователя россиян сборной Чехии 12 баллов.

В последний раз россияне становились победителями турнира в сезоне-2012/13. Всего в активе сборной России 7 побед в Еврохоккейтуре.

Еврохоккейтур

Шведские игры

РОССИЯ – Чехия – 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)

Голы: Шумаков – 1 (бол., Шалунов), 11:40 – 1:0. Ленц – 1 (Елинек), 21:31 – 1:1. Радил – 6 (бол., Полашек), 31:25 – 1:2. Голышев – 4 (Ткачев, Капризов), 35:29 – 2:2. Шалунов – 2 (бол., Шумаков), 46:23 – 3:2. Шалунов – 3 (Шумаков), 54:14 – 4:2.

Нереализованный буллит: Ткачев (39:30, Россия).

Вратари: Самсонов – Францоуз.

Штраф: 8 – 8.

Броски: 18 (6+5+7) – 29 (8+11+10).

Судьи: Олунд, Харнебринг.

12 февраля. Гетеборг. "Скандинавиум".