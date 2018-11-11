Роман Ротенберг: "Сборная показали характер"

Глава штаба сборной России Роман Ротенберг в беседе с журналистами рассказал о выступлении на Кубке Карьяла.

- Победили в турнире, - отметил Ротенберг. - Первые два матча играли в быстрый современный хоккей. Третья игра не удалась. Сезон длинный, мы заложили фундамент на подготовку к чемпионату мира.

- Новичками довольны?

- В целом команда выглядела здорово. Парни играли друг за друга, показывали характер. В игре со шведами и финнами молодые здорово себя проявили.

- Уровень соперников был ниже сборной России?

- За сборную Финляндии на домашнем турнире играют самые сильные на данный момент. Финны очень хотели победить Россию. Шведы собрали хорошую команду, также и чехи.

Россия досрочно обеспечила первое место на Кубке Карьяла после побед над Финляндией (3:0) и Швецией (4:1). В воскресенье команда Ильи Воробьева уступила чехам (2:5). (Евгений Белоусов)

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