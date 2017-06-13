Роман Ротенберг допускает, что Швейцария и Канада приедут на Кубок Первого канала

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг подчеркнул, что Швейцария и Канада могут приехать на Кубок Первого канала. Ранее стало известно, что швейцарцы с канадцами сыграют на финском этапе Евротура - Кубке Карьяла, наряду с традиционными участниками - Финляндией, Швецией, Чехией и Россией.

- Если будет участвовать сборная Канады, то нужно будет приглашать еще одну команду, чтобы было шесть участников. У нас есть варианты, скорее всего, сборная Швейцарии. С точки зрения уровня команд они идут первыми в нашем списке, - цитирует ТАСС Ротенберга.

Кубок Первого канала пройдет в Москве в декабре.