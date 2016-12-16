При исполнении гимна России на Кубке Первого канала произошел конфуз

Перед матчем Кубка Первого канала Россия – Чехия произошел неприятный инцидент перед исполнением российского гимна. Народная артистка России Хибла Герзмава, которая должна была исполнить гимн, сначала перепутала слова, а затем попросила спеть сначала. Матч Россия - Чехия завершился победой команды Олега Знарка со счетом 5:1.
Накануне проблемы возникли с воспроизведением шведского гимна – он продлился всего несколько секунд. Позже ФХР принесла извинения шведской стороне за этот инцидент.
shpasic
не зря не показывали)
22:27
subuday1237
точно!Шнура пригласить для гимна-он и пошлет всех заодно))
21:45
Levbereg
Ребята победили. Но действительно всё через "ниже затылка" получается. Как можно Гимн России забыть профессионалу? Это же не Жанна Агузарова, у которой такой стиль. Еще послать всех нужно было для полного счастья))
21:40
aloveku
против финов надо на наш гимн снова какую-то оказию сделать, похоже здесь сейчас это традиция, вчера со шведами, сегодня с нашими, злятся, выигрывают ))
21:39
subuday1237
как то все через ж.... с этим "Кубком непонятночего"!хорошо,хоть ребята наши победили
21:36