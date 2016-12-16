21:17 | ХОККЕЙ — Европа

При исполнении гимна России на Кубке Первого канала произошел конфуз

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Перед матчем Кубка Первого канала Россия – Чехия произошел неприятный инцидент перед исполнением российского гимна. Народная артистка России Хибла Герзмава, которая должна была исполнить гимн, сначала перепутала слова, а затем попросила спеть сначала. Матч Россия - Чехия завершился победой команды Олега Знарка со счетом 5:1. 

Накануне проблемы возникли с воспроизведением шведского гимна – он продлился всего несколько секунд. Позже ФХР принесла извинения шведской стороне за этот инцидент.

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/hockey/europe/

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КОММЕНТАРИИ (4)
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shpasic

не зря не показывали)

22:27

subuday1237

точно!Шнура пригласить для гимна-он и пошлет всех заодно))

21:45

Levbereg

Ребята победили. Но действительно всё через "ниже затылка" получается. Как можно Гимн России забыть профессионалу? Это же не Жанна Агузарова, у которой такой стиль. Еще послать всех нужно было для полного счастья))

21:40

aloveku

против финов надо на наш гимн снова какую-то оказию сделать, похоже здесь сейчас это традиция, вчера со шведами, сегодня с нашими, злятся, выигрывают ))

21:39

subuday1237

как то все через ж.... с этим "Кубком непонятночего"!хорошо,хоть ребята наши победили

21:36

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