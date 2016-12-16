21:17 16 декабря | ХОККЕЙ — Европа

При исполнении гимна России на Кубке Первого канала произошел конфуз

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Перед матчем Кубка Первого канала Россия – Чехия произошел неприятный инцидент перед исполнением российского гимна. Народная артистка России Хибла Герзмава, которая должна была исполнить гимн, сначала перепутала слова, а затем попросила спеть сначала. Матч Россия - Чехия завершился победой команды Олега Знарка со счетом 5:1. 

Накануне проблемы возникли с воспроизведением шведского гимна – он продлился всего несколько секунд. Позже ФХР принесла извинения шведской стороне за этот инцидент.

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/hockey/europe/

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КОММЕНТАРИИ (15)
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raslll

Позорница!

18:43 17 декабря

ДИНАМИК

фоногимно!

16:00 17 декабря

Richter-00

Несмотря на накладки, голос у Хиблы красивый, сочный. Не у всех такой голос. Кэтрин Дженкинс (тоже, кстати, очень любит исполнять свой гимн, гимн Уэльса) и то намного уступает.

15:38 17 декабря

svg 969

Позорище. Ладно бы ребенок пел первый раз перед такой аудиторией и от волнения запутался, а это НАРОДНАЯ АРТИСТКА. Просто нет слов..

02:18 17 декабря

Телевизор посмотрел

Бывший спартач 1969 - 2003 Браво! На бис, пожалуйста! На каком кастинге эта народная артистка России отхватила столь почетное звание? 23:36 +++

00:04 17 декабря

Бывший спартач 1969 - 2003

Механик39! Под такое исполнение может не только спина зачесаться. Не плеваться же, в самом деле!

23:48 16 декабря

механик39

Хоккеисты сборной России во время исполнения гимна переминались с ноги на ногу ,чесали спины и так далее , так что вы хотите тогда ?

23:41 16 декабря

Бывший спартач 1969 - 2003

Браво! На бис, пожалуйста! На каком кастинге эта народная артистка России отхватила столь почетное звание?

23:36 16 декабря

nnv80

Хибла Герзмава..... Позорище, а не певица, это потому что блатная, даже слов гимна не выучила

23:06 16 декабря

PitersS

Хоть бы Брежнев из гроба поднялся, а то так и будем дебильные бои без правил смотреть по ТВ. Каков бизнес, таковы и интересы.

22:54 16 декабря

shpasic

не зря не показывали)

22:27 16 декабря

subuday1237

точно!Шнура пригласить для гимна-он и пошлет всех заодно))

21:45 16 декабря

Levbereg

Ребята победили. Но действительно всё через "ниже затылка" получается. Как можно Гимн России забыть профессионалу? Это же не Жанна Агузарова, у которой такой стиль. Еще послать всех нужно было для полного счастья))

21:40 16 декабря

aloveku

против финов надо на наш гимн снова какую-то оказию сделать, похоже здесь сейчас это традиция, вчера со шведами, сегодня с нашими, злятся, выигрывают ))

21:39 16 декабря

subuday1237

как то все через ж.... с этим "Кубком непонятночего"!хорошо,хоть ребята наши победили

21:36 16 декабря

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Материалы других СМИ