При исполнении гимна России на Кубке Первого канала произошел конфуз

Перед матчем Кубка Первого канала Россия – Чехия произошел неприятный инцидент перед исполнением российского гимна. Народная артистка России Хибла Герзмава, которая должна была исполнить гимн, сначала перепутала слова, а затем попросила спеть сначала. Матч Россия - Чехия завершился победой команды Олега Знарка со счетом 5:1.
Накануне проблемы возникли с воспроизведением шведского гимна – он продлился всего несколько секунд. Позже ФХР принесла извинения шведской стороне за этот инцидент.
raslll
Позорница!
18:43 17 декабря
ДИНАМИК
фоногимно!
16:00 17 декабря
Richter-00
Несмотря на накладки, голос у Хиблы красивый, сочный. Не у всех такой голос. Кэтрин Дженкинс (тоже, кстати, очень любит исполнять свой гимн, гимн Уэльса) и то намного уступает.
15:38 17 декабря
svg 969
Позорище. Ладно бы ребенок пел первый раз перед такой аудиторией и от волнения запутался, а это НАРОДНАЯ АРТИСТКА. Просто нет слов..
02:18 17 декабря
Телевизор посмотрел
Бывший спартач 1969 - 2003 Браво! На бис, пожалуйста! На каком кастинге эта народная артистка России отхватила столь почетное звание? 23:36 +++
00:04 17 декабря
Бывший спартач 1969 - 2003
Механик39! Под такое исполнение может не только спина зачесаться. Не плеваться же, в самом деле!
23:48 16 декабря
механик39
Хоккеисты сборной России во время исполнения гимна переминались с ноги на ногу ,чесали спины и так далее , так что вы хотите тогда ?
23:41 16 декабря
Бывший спартач 1969 - 2003
Браво! На бис, пожалуйста! На каком кастинге эта народная артистка России отхватила столь почетное звание?
23:36 16 декабря
nnv80
Хибла Герзмава..... Позорище, а не певица, это потому что блатная, даже слов гимна не выучила
23:06 16 декабря
PitersS
Хоть бы Брежнев из гроба поднялся, а то так и будем дебильные бои без правил смотреть по ТВ. Каков бизнес, таковы и интересы.
22:54 16 декабря
shpasic
не зря не показывали)
22:27 16 декабря
subuday1237
точно!Шнура пригласить для гимна-он и пошлет всех заодно))
21:45 16 декабря
Levbereg
Ребята победили. Но действительно всё через "ниже затылка" получается. Как можно Гимн России забыть профессионалу? Это же не Жанна Агузарова, у которой такой стиль. Еще послать всех нужно было для полного счастья))
21:40 16 декабря
aloveku
против финов надо на наш гимн снова какую-то оказию сделать, похоже здесь сейчас это традиция, вчера со шведами, сегодня с нашими, злятся, выигрывают ))
21:39 16 декабря
subuday1237
как то все через ж.... с этим "Кубком непонятночего"!хорошо,хоть ребята наши победили
21:36 16 декабря