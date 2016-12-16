При исполнении гимна России на Кубке Первого канала произошел конфуз

Перед матчем Кубка Первого канала Россия – Чехия произошел неприятный инцидент перед исполнением российского гимна. Народная артистка России Хибла Герзмава, которая должна была исполнить гимн, сначала перепутала слова, а затем попросила спеть сначала. Матч Россия - Чехия завершился победой команды Олега Знарка со счетом 5:1.

Накануне проблемы возникли с воспроизведением шведского гимна – он продлился всего несколько секунд. Позже ФХР принесла извинения шведской стороне за этот инцидент.