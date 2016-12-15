23:01 15 декабря | ХОККЕЙ — Европа

ФХР принесла извинения сборной Швеции за срыв национального гимна

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Федерация хоккея России (ФХР) принесла извинения команде Швеции за срыв национального гимна в преддверии стартового матча Кубка Первого канала со сборной России. Шведский гимн в начале встречи продлился всего несколько секунд.

- Проблемы с проигрыванием гимна случились по причине технического сбоя оборудования, - приводит ТАСС слова представителей пресс-службы ФХР. - Федерация уже принесла извинения сборной Швеции, и они были приняты.

Сборная России проиграла шведам со счетом 1:3. В следующем матче на Кубке Первого канала команда Олега Знарка сыграет с Чехией. Встреча состоится 16 декабря.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3877860

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Буква Ё

CanagliaVova, и о заговоре бы опять начали орать, ага

23:54 15 декабря

CanagliaVova

Наши бы сейчас истерику на весь мир подняли, если бы наш гимн не идеально отыграл

23:39 15 декабря

Rabinovich

наденут форму Чехии и вуаля

23:24 15 декабря

Borg-se

Сыграет Чехией? Это как?

23:14 15 декабря

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ