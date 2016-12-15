ФХР принесла извинения сборной Швеции за срыв национального гимна

Федерация хоккея России (ФХР) принесла извинения команде Швеции за срыв национального гимна в преддверии стартового матча Кубка Первого канала со сборной России. Шведский гимн в начале встречи продлился всего несколько секунд.

- Проблемы с проигрыванием гимна случились по причине технического сбоя оборудования, - приводит ТАСС слова представителей пресс-службы ФХР. - Федерация уже принесла извинения сборной Швеции, и они были приняты.

Сборная России проиграла шведам со счетом 1:3. В следующем матче на Кубке Первого канала команда Олега Знарка сыграет с Чехией. Встреча состоится 16 декабря.