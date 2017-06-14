Помощниками Христича в "Эдинбург Кэпиталз" станут Каспарайтис и Николишин

"Эдинбург Кэпиталз" объявил, что помощниками главного тренера Дмитрия Христича станут Дарюс Каспарайтис и Андрей Николишин. Украинец начал карьеру хоккеиста в составе киевского "Сокола", после чего уехал в НХЛ и защищал цвета "Вашингтона", "Лос-Анджелеса", "Бостона" и "Торонто", а завершил карьеру в 2004 году в магнитогорском "Металлурге". В 1990 году он стал чемпионом мира со сборной СССР, а в 1997 и 1999 годах принимал участие в Матче звезд НХЛ.

- Это большая честь для, ведь оба моих друга будут помогать мне, - приводит сайт Elite League слова Христича . - Мы будем вместе работать над тем, чтобы найти нужных игроков для клуба. Теперь у нас появится возможность поиска игроков в трех различных регионах. Мы сможем построить сильную команду на следующий сезон.