Павел Красковский: "Атмосфера в сборной России отличная"

Нападающий сборной России Павел Красковский после тренировки команды в Новогорске подчеркнул, что ему очень приятно получить вызов в национальную команду. По словам нападающего "Локомотива", атмосфера в команде отличная, передает корреспондент "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

- Как отреагировали на вызов в сборную?

- Спал нормально. Очень приятно – единственное, что могу сказать. Надо оправдывать. Разница с молодежкой большая, какой бы молодой состав ни собирался.

- Сможет ли эта команда совместить задор с результатом?

- Мы едем только за победой. Но надеюсь, что мы покажем хороший хоккей. Атмосфера у нас отличная, все друг друга знают и понимают.

- Вы говорите, что едете только за победой. Но вы же понимаете, что это полутоварищеский турнир?

- А что поделать? В любом случае каждый матч надо играть на победу. По-другому и быть не может, если ты приезжаешь в национальную сборную. Если ехать просто так поиграть – ничего не добьешься.

- Не помог бы команде какой-нибудь опытный дядька-черномор?

- Да есть у нас опытные ребята, они помогут. Знарок есть, в конце концов.

- По почкам еще не получали?

- Нет (смеется). Иногда ругает. Но я не так часто с ним работал. Сейчас вот узнаю поближе.