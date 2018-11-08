Определился состав звеньев сборной России на матч с Финляндией

Стал известен состав звеньев сборной России на матч Кубка Карьяла со сборной Финляндии.

Вратари: Илья Сорокин, Игорь Шестеркин, Илья Коновалов.

Первое звено: Кирилл Капризов, Андрей Локтионов, Михаил Григоренко, Никита Нестеров, Артем Блажиевский;

Второе звено: Андрей Кузьменко, Алексей Бывальцев, Александр Барабанов, Динар Хафизуллин, Алексей Василевский;

Третье звено: Анатолий Голышев, Денис Зернов, Максим Шалунов, Денис Баранцев, Алекей Елесин;

Четвертое звено: Иван Телегин, Александр Кадейкин, Евгений Кетов, Андрей Педан, Артем Зуб, Александр Дергачев.

Матч Россия – Финляндия начнется в 19.30 по московскому времени.