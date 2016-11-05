Олег Знарок: "У меня вся команда хорошо играет. Моментами"

Главный тренер сборной России Олег Знарок после победы над Швецией в матче Кубка "Карьяла" (3:2) отметил, что при игре в большинстве его команде не везло. Тренер добавил, что не уверен, будет ли играть в следующем матче Богдан Киселевич.

– Сильно ли сказалось отсутствие Киселевича?

– Думаю, да, это сыграло свою роль.

– Есть ли шанс, что он сыграет завтра?

– Не знаю, вопрос к докторам.

– Можно ли сказать, что Валерий Ничушкин – лучший игрок этой сборной?

– У меня вся команда хорошо играет. Моментами.

– Что происходит с большинством? Или вот Гусев бросает в пустые ворота, не попадает, как объясните?

– Не везет, наверное. Насчет большинства – было всего две тренировки, не хватило времени.

– Нереально наиграть за такое время?

– Здесь годами наигрываются связки на большинство, иногда идет, иногда не идет.

Трансляция матча Россия - Швеция