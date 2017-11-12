Никита Гусев: "Понравилось играть с Капризовым и Шалуновым"

Нападающий сборной России Никита Гусев после победы над Чехией (5:2) подвел итоги Кубка "Карьяла", отметив, что все уже думают об Олимпиаде.

– Надо было на первую игру посерьезнее настраиваться, а так – неплохо выступили. Команда хорошо играла. Конечно, в голове Олимпиада. Всем хочется как можно лучше играть.

Мне понравилось играть с Капризовым и Шалуновым. За Канаду болеть не буду. Ни за кого болеть не буду. Нам надо настраиваться на выезд на Дальний Восток (имеется в виду СКА – Прим. "СЭ"). (Игорь ЕРОНКО)