Никита Гусев: "Не знаю, кто называет СКА базовым клубом сборной"

Нападающий СКА и сборной России Никита Гусев после тренировки команды в Новогорске в преддверии Кубка "Карьяла" подчеркнул, что команда спокойно себя чувствует, когда место в воротах занимает Игорь Шестеркин. По словам Гусева, он не знает, кто называет СКА базовым клубом для национальной команды, передает корреспондент "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

– Что можете сказать о Шестеркине? Насколько команда себя чувствует спокойно, когда он играет в воротах?

– Все себя спокойно чувствуют, когда он играет. Шестеркин хорошо провел то время, что Коскинен был в отъезде. И продолжает держать тот уровень.

– СКА идет по сезону, громя всех соперников. Насколько вам интересно играть в такой команде?

– Это вы по счету смотрите. А по игре – все матчи начинаются с 0:0, и все надо выигрывать.

– Ну, разница шайб "+75" как бы намекает.

– Мы выходим на матчи, чтобы выиграть и выиграть с как можно большим счетом. Просто выполняем свою задачу, не думая, кто против нас играет.

– Как вы относитесь к тому, что СКА называют базовым клубом сборной?

– Я не знаю, кто называет.

– Даже Третьяк сегодня признал.

– Что сказать – хорошо, что наших игроков вызывают в сборную.