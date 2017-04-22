Наместников сыграет во втором матче против Швейцарии

Нападающий "Тампа-Бэй" Владислав Наместников вошел в состав олимпийской сборной России на второй матч против Швейцарии. В четвертом звене форвард заменил Владимира Ткачева и сыграет вместе с Романом Любимовым и Максимом Маминым. Во вчерашнем матче, который россияне проиграли со счетом 1:2, Наместников не играл. Кроме того, в обороне вместо Ильи Любушкина выйдет Максим Чудинов.

Команда Олега Браташа сыграет в таком составе: Сорокин (Кареев);

Михаил Науменков – Андрей Миронов (А); Иван Телегин – Сергей Андронов (А) – Антон Бурдасов;

Богдан Киселевич – Владислав Гавриков; Сергей Шумаков – Максим Шалунов – Степан Санников (К);

Захар Арзамасцев – Игорь Ожиганов; Анатолий Голышев – Андрей Светлаков – Валерий Ничушкин;

Иван Проворов – Максим Чудинов; Максим Мамин – Владислав Наместников – Роман Любимов.

Встреча Швейцария – Россия начнется в 18:45. "СЭ" проведет трансляцию матча.