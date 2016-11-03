15:09 | ХОККЕЙ — Европа

Лаури Марьямяки: "В сборной России много квалифицированных игроков, очень хорош Ничушкин"

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Сборная России перед Евротуром.Не Евротуром единым. Путеводитель по всем турнирам сборных

Главный тренер сборной Финляндии Лаури Марьямяки отметил в составе россиян нападающего Валерия Ничушкина, а также вратарей Илью Сорокина и Игоря Шестеркина накануне стартового матча на первом этапе Евротура.

По сравнению с финнами, которые вызвали 16 игроков из Континентальной хоккейной лиги, в составе сборной России много молодых спортсменов - средний возраст составляет 22 года.

- Несмотря на это, в составе сборной России всегда много квалифицированных игроков, - приводит ТАСС слова Марьямяки. - У вас очень хороший 43-й номер, игравший в "Далласе" (Валерий Ничушкин. - Прим. "СЭ"), хорошие вратари. Ваша команда здорово сражается, показывает хорошее катание. У нас самих было только две тренировки, и я не знаю, чего ожидать в этой игре, но уверен, что ваша команда постарается показать все лучшее.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3756997

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