Кирилл Капризов: "Россия без Олимпиады - это "пипец"

Нападающий сборной России Кирилл Капризов заявил, что Россия не должна оставаться без Олимпиады-2018.

Ранее в СМИ появилась информация, что россиян могут не допустить на Игры в Пхенчхан из-за многочисленных допинговых скандалов. Ожидается, что решение по допуску российских атлетов к Играм-2018 будет принято на исполкоме МОК в декабре.

– Что думаете о том, что сборную России могут не пустить на Игры?

– Это "пипец". Так не должно быть. Все должны ехать и играть. У каждого мечта туда попасть. Это неправильно. Стараюсь об этом не думать. В команде особо не обсуждаем. Нестеров сегодня сказал, что можем не поехать. (Игорь ЕРОНКО)

Капризов в эти дни готовится в составе сборной России к Кубку "Карьяла". В первом матче турнира россияне сыграют с Финляндией. Матч состоится 9 ноября, начало – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.