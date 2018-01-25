Канадцы остались довольны работой РУСАДА на Кубке Первого канала

Представители канадской антидопинговой организации остались довольны работой Российского антидопингового агентства (РУСАДА) во время Кубка Первого канала.

Кубок Первого канала, в котором принимали участие сборные России, Финляндии, Швеции, Чехии, Канады и Южной Кореи, проходил с 13 по 17 декабря прошлого года в Москве.

– Мы сейчас выполняем работы в полном объеме. Мы работали в рамках Кубка Первого канала, мы забирали пробы у сборной Канады, – приводит ТАСС слова генерального директора РУСАДА Юрия Гануса. – Канадская (антидопинговая) организация осталась довольная нашей работой, мы получили положительные отзывы.

В июле прошлого года Всемирное антидопинговое агентство разрешило РУСАДА заниматься планированием и тестированием спортсменов под надзором Британского антидопингового агентства.