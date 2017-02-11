19:48 11 февраля | ХОККЕЙ — Европа

Хет-трик Капризова помог сборной России обыграть Швецию

Сегодня. Гетеборг. Россия - Швеция - 4:2. Подопечные Олега Знарка празднуют очередную шайбу в ворота соперника. Фото REUTERS
Сегодня. Гетеборг. Россия - Швеция - 4:2. Подопечные Олега Знарка празднуют очередную шайбу в ворота соперника. Фото REUTERS
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Сборная России нанесла поражение Швеции на Шведских играх со счетом 4:2. Хет-триком в составе комады Олега Знарка отметился Кирилл Капризов. Россияне одержали две победы в двух матчах. Победитель турнира будет выявлен завтра в матче России и Чехии.

Еврохоккейтур

Шведские игры

Швеция - Россия - 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)

Голы: Капризов - 1 (бол., Голышев), 14:18 - 0:1. Фантенберг - 1 (бол., Бергстрем, Гюнге), 16:20 - 1:1. Карпов - 1 (Мусин, Рыков), 16:27 - 1:2. Бергстрем - 2 (бол., Фантенберг, Клингберг), 39:00 - 2:2. Капризов - 2 (Голышев), 39:39 - 2:3. Капризов - 3 (бол., Ткачев, Береглазов), 47:56 - 2:4.

Вратари: Линдбек - Сорокин.

Штраф: 35 - 16.

Броски: 45 (14+19+12) - 22 (7+7+8).

Судьи: Салонен, Хейккинен.

11 февраля. Гетеборг. Scandinavium.

Трансляция матча

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/eurohockeytour/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (4)
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кубань чемпион

Вот это команда. Давно пора молодежь выставлять. Кирилу, главное не торопится.

21:23 11 февраля

Bombardir

Похоже у нас подрастает "звёздочка"--К.Капризов......Все задатки на лицо....

20:28 11 февраля

saiga

На основе этой сборной можно готовить команду к Олимпиаде - 2018, добавив 7-8 игроков полевых игроков и вратаря из НХЛ. И на чемпионате Мира этого года необходимо дать возможность получить опыт крупного турнира этой молодежи.

20:03 11 февраля

sakusda

только что дубли были???

20:02 11 февраля

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