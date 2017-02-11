Хет-трик Капризова помог сборной России обыграть Швецию

Сборная России нанесла поражение Швеции на Шведских играх со счетом 4:2. Хет-триком в составе комады Олега Знарка отметился Кирилл Капризов. Россияне одержали две победы в двух матчах. Победитель турнира будет выявлен завтра в матче России и Чехии.

Еврохоккейтур

Шведские игры

Швеция - Россия - 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)

Голы: Капризов - 1 (бол., Голышев), 14:18 - 0:1. Фантенберг - 1 (бол., Бергстрем, Гюнге), 16:20 - 1:1. Карпов - 1 (Мусин, Рыков), 16:27 - 1:2. Бергстрем - 2 (бол., Фантенберг, Клингберг), 39:00 - 2:2. Капризов - 2 (Голышев), 39:39 - 2:3. Капризов - 3 (бол., Ткачев, Береглазов), 47:56 - 2:4.

Вратари: Линдбек - Сорокин.

Штраф: 35 - 16.

Броски: 45 (14+19+12) - 22 (7+7+8).

Судьи: Салонен, Хейккинен.

11 февраля. Гетеборг. Scandinavium.

Трансляция матча