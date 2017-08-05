Федерация хоккея России (ФХР) подтвердила участие сборной Канады на российском этапе Евротура – Кубке Первого канала – в 2017 году.

Ранее НХЛ объявила, что не будет делать паузу в регулярном чемпионате на время Олимпийских игр 2018 года, вопрос участия игроков лиги в Олимпиаде закрыт. В мае исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов сообщил, что сборная Канады хочет сыграть с командой России на этапах Евротура в Финляндии и Москве и начинает собирать команду из игроков, выступающих в Европе.

– ФХР подтвердила участие сборной Канады в Кубке Первого канала 2017 года, – приводит "Р-Спорт" слова генерального менеджера канадской команды Шона Бурка.