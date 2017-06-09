Дмитрий Христич возглавил британский клуб

Клуб элитного британского дивизиона "Эдинбург Кэпиталз" назначил Дмитрия Христича на пост главного тренера. Украинец начал карьеру хоккеиста в составе киевского "Сокола", после чего уехал в НХЛ и защищал цвета "Вашингтона", "Лос-Анджелеса", "Бостона" и "Торонто", а завершил карьеру в 2004 году в магнитогорском "Металлурге". В 1990 году он стал чемпионом мира со сборной СССР, а в 1997 и 1999 году принимал участие в Матче звезд НХЛ.

После завершения карьеры он с 2008 по 2009 год входил в тренерский штаб сборной Украины.