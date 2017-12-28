"Давос" обыграл "Маунтфилд" в Кубке Шпенглера

Швейцарский "Давос" обыграл чешский "Маунтфилд" в матче Кубка Шпенглера - 5:1. Это поражение стало для команды из Градец-Кралове вторым на турнире.

Кубок Шпенглера

Группа Каттини

"Давос" (Давос) - "Маунтфилд" (Градец-Кралове) - 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)

Голы: Морин - 1 (Саллинен), 0:37 - 1:0. Саллинен - 1 (Нюгрен, Морин), 23:35 - 2:0. Шарони - 1 (бол., Юханссон, Кеслер), 25:05 - 3:0. Бак - 1 (Шнибергер, Пашу), 33:36 - 4:0. Морин - 2 (бол., Саллинен, Коусал), 42:34 - 5:0. Шиманек - 1 (бол., Цибульскис, Заморски), 44:36 - 5:1.

Вратари: ван Поттельберге - Павелка.

Штраф: 8 - 14.

Броски: 31 (9+11+11) - 32 (13+8+11).

Судьи: Салонен, Штрикер.

27 декабря. Давос. Vaillant Arena. 6300 зрителей.