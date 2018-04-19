Дадонов - капитан сборной России на матч с Швецией

Стал известен состав сборной России на вынесенный матч Евротура против сборной Швеции, информирует официальный сайт ФХР. Игра пройдет в Ярославле. Нападающий Евгений Дадонов будет выполнять роль капитана. 29-летний форвард впервые стал капитаном национальной команды.
Состав сборной России:
Шестеркин (Кошечкин);
Хафизуллин – Белов, Гусев – Бывальцев – Дадонов (К);
Гавриков – Зуб, Кагарлицкий (А) – Семенов – Бучневич;
Береглазов – Яковлев, Слепышев – Дергачев – Сошников;
Трямкин – Елесин, Тихонов (А) – Каблуков – Барабанов, Михеев.
Матч Россия - Швеция пройдет сегодня, 19 апреля, и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
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