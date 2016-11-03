Анатолий Голышев: "В свитере сборной все иначе"

Нападающий сборной России Анатолий Голышев после победы над Финляндией в матче Кубка Карьяла (5:1) отметил, что хоккеисты получают удовольствие от игры за национальную команду. Голышев отметился дублем в этом матче.

– Каким было задание-то на игру?

– Если есть возможность – мы давили, а так где-то откатывались. Все тактические моменты раскрывать не буду.

– Играть на Хартвалле в сборной и клубе – большая разница?

– В том сезоне лишь играл здесь за "Автомобилист". В сборной совсем все по-другому. В этом свитере вообще все иначе.

– Сборная необычная, очень молодая. Насколько прет энергия в этой команде? Получаете кайф?

– Полный кайф, очень сильно это чувствуется. Положительные эмоции, очень хорошая атмосфера. И прямо прет от этого, хочется биться и стараться.

– Кубок Карьяла можно сравнить с Кубком Гагарина, раз вы не бреетесь?

– Да нет, почему? Если бы сейчас бритву подарили – может, и побрился бы (смеется). Но приз дали Ничушкину, все-таки он сегодня лучший игрок. Три передачи отдал хорошие.