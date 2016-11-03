Сборная России начала Кубок Карьяла с победы над Финляндией

В первом матче Кубка Карьяла сборная России обыграла Финляндию со счетом 5:1. Дублем отметился нападающий "Автомобилиста" Анатолий Голышев. Также по шайбе на свой счет записали Андрей Светлаков (ЦСКА), Никита Гусев (СКА) и Владимир Ткачев ("Ак Барс"). Единственный гол сборной Финляндии забил Миро Аалтонен из "Витязя".

В следующем матче команда Олега Знарка сыграет со сборной Швеции. Встреча пройдет в субботу и начнется в 14.30 по московскому времени.

Хельсинки (Финляндия)

Евротур

Кубок Карьяла

1-й тур

РОССИЯ– Финляндия – 5:1 (1:0, 0:1, 4:0)

Голы: Голышев – 1 (Ничушкин, Киселевич), 13:21 – 1:0. Аалтонен – 1 (бол., Салминен, Йоэнсуу), 31:12 – 1:1. Светлаков – 1 (Киселевич, Ничушкин), 49:51 – 2:1. Голышев – 2 (Ничушкин), 53:05 – 3:1. Гусев – 1 (п.в., Барабанов), 58:58 – 4:1. Ткачев – 1, 59:46 – 5:1.

Вратари: Сорокин – Коскинен (Сятери, 21:52, 58:10 – 58:58).

Штраф: 4 – 6.

Броски: 34 (9+12+13) - 23 (4+9+10).

Судьи: Харнебринг, Шеквист.

3 ноября. Хельсинки. Hartwall Arena.