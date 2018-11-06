Анатолий Голышев: "Мы все единогласно проголосовали за Ротенберга"

Нападающий "Автомобилиста" и сборной России Анатолий Голышев поделился мнением о вручении премии Герои хоккея в номинации Лидер Роману Ротенбергу. Также форврад рассказал об отношении к партнерам из ЦСКА и СКА.

- Всегда приятно приезжать в сборную России, - сказал Голышев. - Особенно – в статусе игрока лидера КХЛ.

- Как вашему клубу удается побеждать всех подряд?

- Не знаю. Все в совокупности. Хорошая атмосфера в раздевалке, правильный анализ игры, правильная тактика. Не всегда, конечно. Где-то – удача.

- Успели потроллить ребят из СКА и ЦСКА?

- Да нет, конечно. Наоборот, Нестеров зашел и спросил, смотрел ли я вчерашнюю их игру. Женька Кетов стоял – они между собой "потроллились".

- Я имел в виду то, что вы на первом месте в лиге, а две армейские команды серьезно от вас отстали.

- Я к этом спокойно отношусь. У них между собой, может быть, что-то есть, но я об этом совсем не думаю.

- Насколько более скоростной хоккей в Евротуре?

- Когда в том году приезжал в сборную – скорости всегда выше были, чем в КХЛ. Потом после сборной приезжаешь в лигу, будучи на подъеме, и видно, что ты побыстрее других. Но потом все становится на свои места.

- Есть идеи, с кем поставят?

- Нет. Нам ничего не говорили. Самому интересно, с кем поставят. (Игорь Еронко)

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