Александр Лукашенко: "Пятая часть денег идет на хоккей, а отдачи никакой!"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко требует отдачи и результатов от национального хоккея. По словам главы республики, состояние дел в этом виде спорта обсуждается на отдельном совещании, потому что хоккей наряду с футболом - наиболее массовые виды спорта.

- Ими не просто интересуются, но увлекаются миллионы людей. В Белоруссии это практически все население, - приводит БелТа слова Лукашенко. - Это настроение людей, главная идеология любой страны. Идеология - это не лекции. На лекцию может прийти максимум 300-500 человек. Хоккейный же матч смотрят миллионы. Вот в чем вопрос. Если мы уж приняли решение заниматься этим видом спорта, развивать его (он у нас очень популярным стал), ну так давайте по-настоящему заниматься. Но результаты отвратительные.

Мы провалили олимпийский квалификационный турнир, уступив сборной Словении, которая звезд с неба не хватает. Второй год подряд балансируем на грани вылета из сильнейшей группы на чемпионате мира.

В целом наш внутренний чемпионат так и не стал фабрикой подготовки резерва, где растут и закаляются хоккейные таланты. Скажу прямо: внутреннего чемпионата нет. Пятая часть денег идет на один вид спорта. Отдачи никакой!

Вместо гордости за цвета своего флага после ваших игр болельщики просто возмущаются. Они уже мне начали писать письма. И я с ними согласен - абсолютно безвольные выступления, отсутствует командная игра, не говоря уже об индивидуальном мастерстве. Да и тренерская работа отвратительная.