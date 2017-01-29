11:02 29 января | ГАНДБОЛ — Чемпионат мира

Женский чемпионат мира по гандболу-2021 пройдет в Испании

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Женский чемпионат мира по гандболу 2021 года пройдет в Испании, сообщает официальный сайт Международной федерации гандбола (IHF). Также отмечается, что в 2023 году мировое первенство примут Дания, Норвегия и Швеция.

Напомним, что на проведение турнира в 2023 году также претендовали Россия и Венгрия. Испания впервые станет страной-хозяйкой женского чемпионата мира. Дания уже принимала турнир в 2015 году, Норвегия – в 1993-м. Кроме того, эти две страны совместно проводили чемпионат мира в 1999 году.

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Материалы REN-TV

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