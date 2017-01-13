Тимур Дибиров: "Самое главное – сборная России завоевала два очка"

Капитан сборной России Тимур Дибиров после победы над Японией в матче чемпионата мира (39:29) отметил сложность игры. Также он отметил важность набранных двух очков.

– Игра получилась сложная, потому что сборная Японии показывает непривычный стиль гандбола, к которому трудно подстроиться, – цитирует пресс-служба Федерации гандбола России Дибирова. - Но мы рады, что одержали победу. Возможно, игра получилась немного сумбурная, но самое главное – мы завоевали два очка. Понимаем, что следующий матч будет еще сложнее. Сборная Норвегии – соперник совсем другого уровня. Не надо долго говорить про эту команду, ее возможности хорошо известны. Мы отдаем себе отчет, что все матчи на чемпионате мира будут сложными.