Тимур Дибиров: "Результат собирается по крупицам, распыляться никак нельзя"

Капитан сборной России по гандболу Тимур Дибиров в преддверии четвертого матча группового турнира чемпионата мира против французов, отметил, что команда постарается сыграть еще лучше, чем во встрече против Польши (24:20). По словам россиянина, коллектив под руководством Дмитрия Торгованова старается прибавлять от игры к игре.

– Я чувствую, что мы набираем по ходу турнира, идем в гору и сегодня хотим показать уровень игры лучше, чем в прошлом матче, – приводит пресс-служба Федерации гандбола России слова Дибирова. – Не говорю о результате, это может быть победа, может быть поражение, но нам важно сыграть лучше, чем матч с Польшей. Если мы будем двигаться поступательно, шаг за шагом, прибавлять, то это приведет к положительному результату. Если мы сыграем с Бразилией лучше, чем с Францией, мы тоже будет довольны. Результат собирается по крупицам, нельзя распыляться, носить на руках после побед и втаптывать в грязь после поражений. Нужно объективно смотреть на вещи, на сухие цифры и ждать окончания турнира, после чего можно делать выводы.

– Сборную Франции в матче с нашей командой будут поддерживать больше 10 тысяч зрителей. С какими чувствами ожидаете встречи с французами?

– Для меня это не первый матч в жизни при переполненных трибунах. Самое главное – помочь справиться ребятам, которые пока не испытывали эти эмоции. Как игрок, как спортсмен, который уже проходил такие матчи, могу сказать, что начинаешь играть лучше при такой прекрасной атмосфере, это заводит и мотивирует. Я попытаюсь молодых ребят в психологическом смысле успокоить, объяснить, чтобы они постарались получить удовольствие от игры, потому что спортсмены тренируются и играют, чтобы переживать эти мгновения.