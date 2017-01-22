Дмитрий Торгованов: "1/8 финала – совершенно точно не потолок сборной России"

Главный тренер сборной России Дмитрий Торгованов после матча 1/8 финала чемпионата мира со Словенией (26:32) подчеркнул, что подача апелляции на судейство не предусмотрена регламентом соревнования, передает из Парижа спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ. Специалист подчеркнул: команда могла рассчитывать на большее.
– В какой момент поняли, что этот матч проиграем?
– Я то еще был более или менее спокоен, а вот Льва Воронина еле сдержали. Тяжело контролировать себя, когда на твоих глазах творятся такие вещи.
– Будете подавать апелляцию на судейство?
– А этого делать нельзя. В принципе.
– У России есть какие-то представите в судейском комитете?
– Нет. Был Александр Кожухов. Тогда такого не было.
– Какой потолок у нашей команды был на этом турнире?
– Но не 1/8 совершенно точно.
adamantane'
есть какие-то представите в судейском комитете?" - представители. И не "но", а "ну" в последнем ответе Торгованова.
01:40
saiga
Торгованов видимо не адекватен в восприятии игры в ручной мяч. Сборная уступила по всем статьям, а он ищет соломинку в женских глазах рефери. У российского гандбола потолка нет, одно дно и снизу стучать не кому, и уже давно.
04:57 22 января