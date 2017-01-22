Дмитрий Торгованов: "1/8 финала – совершенно точно не потолок сборной России"

Главный тренер сборной России Дмитрий Торгованов после матча 1/8 финала чемпионата мира со Словенией (26:32) подчеркнул, что подача апелляции на судейство не предусмотрена регламентом соревнования, передает из Парижа спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ. Специалист подчеркнул: команда могла рассчитывать на большее.

– В какой момент поняли, что этот матч проиграем?

– Я то еще был более или менее спокоен, а вот Льва Воронина еле сдержали. Тяжело контролировать себя, когда на твоих глазах творятся такие вещи.

– Будете подавать апелляцию на судейство?

– А этого делать нельзя. В принципе.

– У России есть какие-то представите в судейском комитете?

– Нет. Был Александр Кожухов. Тогда такого не было.

– Какой потолок у нашей команды был на этом турнире?

– Но не 1/8 совершенно точно.