02:30 22 января | ГАНДБОЛ — Чемпионат мира

Дмитрий Торгованов: "1/8 финала – совершенно точно не потолок сборной России"

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Главный тренер сборной России Дмитрий Торгованов после матча 1/8 финала чемпионата мира со Словенией (26:32) подчеркнул, что подача апелляции на судейство не предусмотрена регламентом соревнования, передает из Парижа спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ. Специалист подчеркнул: команда могла рассчитывать на большее.

– В какой момент поняли, что этот матч проиграем?

– Я то еще был более или менее спокоен, а вот Льва Воронина еле сдержали. Тяжело контролировать себя, когда на твоих глазах творятся такие вещи.

– Будете подавать апелляцию на судейство?

– А этого делать нельзя. В принципе.

– У России есть какие-то представите в судейском комитете?

– Нет. Был Александр Кожухов. Тогда такого не было.

– Какой потолок у нашей команды был на этом турнире?

– Но не 1/8 совершенно точно.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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adamantane'

есть какие-то представите в судейском комитете?" - представители. И не "но", а "ну" в последнем ответе Торгованова.

01:40

saiga

Торгованов видимо не адекватен в восприятии игры в ручной мяч. Сборная уступила по всем статьям, а он ищет соломинку в женских глазах рефери. У российского гандбола потолка нет, одно дно и снизу стучать не кому, и уже давно.

04:57 22 января

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