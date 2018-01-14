"Тюмень" обыграла "Ухту", "Норильский никель" уступил "Синаре"

"Тюмень" дома обыграла "Ухту" (4:1) в матче 12-го тура чемпионата России. В другом матче дня "Синара" в гостях была сильнее "Норильского никеля" (5:2).

После этой победы "Тюмень" продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 19 играх 46 очков. Отрыв от занимающей вторую строчку "Газпром-Югры" - 2 балла (игра в запасе).

Минифутбол

Чемпионат России

12-й тур

"Тюмень (Тюмень) - Ухта (Ухта) - 4:1

14 января. Тюмень. "СК Центральный".

"Норильский никель" (Норильск) - "Синара" (Екатеринбург) - 2:5

14 января. Москва. "УСА Аквариум".