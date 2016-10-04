Сергей Скорович: "Хочу выиграть чемпионат Европы или мира со сборной России"

Главный тренер сборной России Сергей Скорович подтвердил, что останется на своем посту, чтобы выиграть с командой чемпионат Европы или мира. Впервые в истории сборная России стала второй на мировом первенстве, где уступила в финале Аргентине (4:5).

– Контракт, скорее всего, будет продлен. Предложения всегда есть, но сегодня мы не сделали самого главного, поэтому хочется добиться золота чемпионата мира или Европы именно со сборной России, – цитирует "Р-Спорт" Скоровича. – В принципе мы сразу же понимали, что сделали очень многое. Но ночью после финала было тяжело психологически. Первые эмоции – расстройство. Естественно, никаких отмечаний у нас не было.

Мы действительно сделали большое дело – играли там, где российские футболисты еще не играли. Мы сделали свою работу хорошо и профессионально. Было очень приятно, как нас встречали. А относительно празднований, я не знаю пока. Но это второстепенно. Главное – мы удовлетворены тем, что сделали. Во время чемпионата мира, нам рассказывают, был большой ажиотаж. И даже трансляция собрала большой рейтинг. Это же здорово, что наш мини-футбол на высокой ступени стоит.

Мы строили подготовку по сетке, в первую очередь готовились к испанцам. Вспомните, как немцы на чемпионате мира прошлись катком по бразильцам (7:1) на супермотивации. И сейчас мы были во всех аспектах сильнее, счет все отражает (6:2). Если бы мы не подготовились так к Испании, то мы бы уехали после четвертьфинала. Это надо понимать. У нас все аспекты мини-футбола были в порядке.