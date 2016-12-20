Меры безопасности вокруг сборной России в Турции будут усиленными

Глава АМФР Эмиль Алиев отметил, что во время пребывания сборной России в Турции команда будет находиться под усиленной охраной. Сборная с 3 по 12 апреля проведет матчи отборочного раунда чемпионата Европы. Соперниками команды станут хозяева соревнований, Словакия, а также победитель предварительного раунда с участием Франции, Литвы и Андорры.

В понедельник вечером в Анкаре произошло нападение на посла России в Турции Андрея Карлова. Он получил огнестрельные ранения и впоследствии скончался.

- Мы все были шокированы случившимся, - приводит "Р-Спорт" слова Алиева. - Но спорт есть спорт. Виталий Леонтьевич Мутко на исполкоме РФС затронул эту тему, и каких-то указаний нет. Предлагается не нагнетать ситуацию и работать в штатном режиме. Мы в рамках усиленной охраны от РФС и от наших спецслужб планируем выехать в Турцию, если ситуация не усугубится. Но сейчас мы живем в режиме того, что мы будем играть отбор. Но меры безопасности в любом случае будут усиленными. Это требование тренерского штаба и пожелание футболистов, которые беспокоятся за свою безопасность.