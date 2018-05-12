"Газпром-Югра" обыграла "Новую Генерацию", "Тюмень" выиграла у "Политеха"

В первых матчах 1/4 чемпионата России по мини-футболу "Газпром-Югра" обыграла "Новую Генерацию" (6:2), а "Тюмень" переиграла "Политех" (3:2).

Мини-футбол

Чемпионат России

1/4 финала

"Газпром-Югра" (Югорск) - "Новая генерация" (Сыктывкар) - 6:2 (1:1)

Счет в серии – 2-0

12 мая. Югорск. "ДС Юбилейный".

"Тюмень" (Тюмень) - "Политех" (Санкт-Петербург) - 3:2 (3:0)

Счет в серии – 2-0

12 мая. Тюмень. "СК Центральный".

"Сибиряк" (Новосибирск) - "Норильский никель" - 7:3 (0:0)

Счет в серии – 2-0

12 мая. Новосибирск. "Спортивный зал НГАСУ".

КПРФ (Москва) - "Синара" (Екатеринбург) - 1:4 (0:0)

Счет в серии – 0-2

12 мая. Климовск. "УСЦ Юность".