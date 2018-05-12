"Газпром-Югра" обыграла "Новую Генерацию", "Тюмень" выиграла у "Политеха"

В первых матчах 1/4 чемпионата России по мини-футболу "Газпром-Югра" обыграла "Новую Генерацию" (6:2), а "Тюмень" переиграла "Политех" (3:2).
Мини-футбол
Чемпионат России
1/4 финала
"Газпром-Югра" (Югорск) - "Новая генерация" (Сыктывкар) - 6:2 (1:1)
Счет в серии – 2-0
12 мая. Югорск. "ДС Юбилейный".
"Тюмень" (Тюмень) - "Политех" (Санкт-Петербург) - 3:2 (3:0)
Счет в серии – 2-0
12 мая. Тюмень. "СК Центральный".
"Сибиряк" (Новосибирск) - "Норильский никель" - 7:3 (0:0)
Счет в серии – 2-0
12 мая. Новосибирск. "Спортивный зал НГАСУ".
КПРФ (Москва) - "Синара" (Екатеринбург) - 1:4 (0:0)
Счет в серии – 0-2
12 мая. Климовск. "УСЦ Юность".
Дополнительная информация
- Синара
- Новая генерация
- Тюмень (Мини-футбол)
- Норильский никель
- Сибиряк Нс
- Политех
- Газпром-Югра Югорск (футзал)
- КПРФ
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