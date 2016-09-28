Дмитрий Лысков: "Предпочтений с кем играть в финале чемпионата мира нет"

Нападающий сборной России Дмитрий Лысков, забивший один из голов в ворота Ирана в полуфинале чемпионата мира (4:3), отметил, что ему все равно, с кем играть в решающем матче турнира. Завтра Аргентина сыграет с Португалией за выход в финал.

- Я рад, что вам понравился мой гол, - цитирует пресс-служба Ассоциации мини-футбола России Лыскова. - Для меняя важнее, что он помог сборной России выйти в финал. Я действовал в своем стиле, как привык делать это в клубе. Поэтому, если вам понравилось, смотрите чемпионат России.

- С кем бы вы хотели встретиться в финале? Есть предпочтения?

- Нет, предпочтений нет. Какая разница – до финала мирового первенства слабые команды не доходят. В любом случае это будет битва. Завтра посмотрим второй полуфинал между Аргентиной и Португалией и все узнаем. А сейчас главное восстановиться.

- Вы можете расковано действовать в атаке, когда сзади находится такой вратарь как Густаву.

- Густаву очень опытный футболист. Конечно, хорошо, что у нас есть такой вратарь. Но как мы всегда отмечаем, сегодня каждый в сборной России важен для нас в равной степени. Мы сильны коллективом.