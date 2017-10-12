"Динамо" проиграло второй матч в Кубке УЕФА

"Динамо" проиграло "Кайрату" в матче основного раунда Кубка УЕФА 2:7. В первой игре бело-голубые уступили "Столице" из Минска. В заключительном матче "Динамо" сыграет с "Пескарой".

"Дина" после победы над "Брезье" уступила испанскому "Интеру". В последнем туре столичной команде предстоит встреча с португальской "Брагой".

Кубок УЕФА

Основной раунд

Группа 1

"ДИНАМО" (Московская область) - "Кайрат" (Алма-Ата) - 2:7 (1:2)

Группа 2

"ДИНА" (Москва) - "Интер" (Алькала-де-Энарес) - 0:4 (0:1)