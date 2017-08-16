"Динамо" из-за финансовых проблем не сыграет в Суперлиге сезона-2017/18

Президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев заявил, что финансовые проблемы не позволили подмосковному мини-футбольному клубу "Динамо" заявиться в новом сезоне в Суперлигу, клуб подаст заявку на участие в Высшей лиге. Проблемы с финансированием "Динамо" начались из-за ситуации, возникшей вокруг банка "Югра".

– На данный момент ситуация с "Динамо" довольно сложная, – цитирует ТАСС Алиева. – Буквально несколько часов назад в офис федерации поступило официальное письмо за подписью вице-президента московского клуба Евгения Малика, в котором говорится о том, что мини–футбольное "Динамо" не сможет принять участие в Суперлиге и просит рассмотреть вопрос о его включении в состав Высшей лиги. Заявка в Высшую лигу начнется чуть позже, если клуб будет соответствовать уровню лиги и представит соответствующие документы, то сможет туда заявиться.

Год назад "Политех" также по финансовым причинам не смог заявиться в Суперлигу, мы встретились с руководством "Политеха", договорились о том, что они отыграют сезон в Высшей лиге, и мы сообща сможем решать многие кризисные моменты, которых касаются многие клубы. В этом году мы ждем "Политех" в Суперлиге, клуб проходит заявочную кампанию, сегодня он уже прошел лицензирование, и на сто процентов можно сказать, что он заявится в Суперлигу. "Политех" год пересидел в Высшей лиге, понял свои сложности, а затем снова заявился в Суперлигу. Надеюсь, "Динамо" повторит этот путь.