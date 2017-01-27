Армения обыграла Германию, Молдавия разгромила Уэльс на Euro-2017

В Словении в матче предварительного раунда чемпионата Европы-2017 сборная Молдавии разгромила Уэльс - 6:1. В еще одном поединке группы В Греция обыграла Сан-Марино - 3:2. В группе С Германия уступила Армении - 3:5, а Латвия была сильнее Эстонии - 4:2.
Напомним, что сборная России – наряду с Украиной, Казахстаном, Азербайджаном и Белоруссией – вступит в борьбу за трофей с основного раунда. В него пройдут семь победителей групп предварительного раунда Euro-2017.
Жеребьевка основного раунда турнира, который пройдет с 3 по 12 апреля, уже состоялась. Россия попала в одну группу со Словакией и Турцией. Позже к ним присоединится команда, выигравшая группу F на предварительной стадии.
Чемпионат Европы
Предварительный раунд
Группа В
Греция - Сан-Марино - 3:2 (1:0)
Уэльс - Молдавия - 1:6 (1:3)
Группа C
Армения - Германия - 5:3 (3:3)
Латвия - Эстония - 4:2 (0:1)