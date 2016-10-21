АМФР продлит контракт со Скоровичем

Президент АМФР Эмиль Алиев сообщил, что контракт со старшим тренером сборной России Сергеем Скоровичем будет продлен в начале ноября. Россияне впервые в истории дошли до финала чемпионата мира, где уступили Аргентине (4:5).

- Первый из двух докладов Скоровича состоится 9 ноября на совещании руководителей клубов Суперлиги, а 23 декабря пройдет исполком АМФР, где Скорович также отчитается, - цитирует "Р-Спорт" Алиева. - Контракт будет продлеваться в период с 3 по 8 ноября. Надеюсь, что отчет 9 ноября произойдет с переподписанным контрактом. На сегодняшний день мы обсуждаем вопрос продления на цикл чемпионата Европы.

Скорович работает со сборной России с 2009 года.